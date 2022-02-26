Украинская армия уничтожила вражеский эшелон с соляркой, которая была предназначена для российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

«В Черниговской области защитники государства взорвали эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом», - говорится в публикации.

Подробнее об этом рассказал советник главы МВД Антон Геращенко.

Сегодня утром на станцию Низковка, Корюковского района из РФ пришел эшелон с соляркой для российских войск, наступающих с направления Чернигов – Сумы.

Местные жители передали эту информацию через социальные сети в ВСУ. На скриншоте сообщения видно, что речь идет о 56 цистернах горючего.

«По станции отработали наши артиллеристы и взорвали эшелон с более чем 3000 топлива для армии оккупантов», – написал Антон Геращенко.

Он добавил, что по словам очевидцев, на месте станции – море огня.

По словам Геращенко, поскольку пути в России разобраны и быстро их не восстановят, ВСУ фактически остановили продвижение противника к Киеву с востока.

«Осталось уничтожить Гостомельскую группировку противника и агрессор будет отброшен от столицы», – написал советник главы МВД.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.