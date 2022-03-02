В Украине 2 марта пошел седьмой день войны с Россией.

Вчера российской армией была предпринята попытка пройти вглубь Николаевской области по направлению к городу Кропивницкий. Вследствие чего эшелон техники на сотни единиц растянулся вдоль районных дорог. После ударов с воздуха огромная колонна была ликвидирована. Называются разные цифры потерь техникой: от 200 до 800 единиц. Ожидаем подтверждения этой информации.

Проход через районные центры и села Николаевской области для вражеской техники был далеко непростым. В Снигиревке, Баштанке и окрестных селах жители без оружия, с подручными средствами, коктейлями Молотова разбивали колонны захватчика, оккупанта и трощили их чем попало.

Также всю ночь шли бои за Херсон. Уже с вечера российская техника была в городе, но состоянием на утро ни губернатор Херсонской области, ни мэр пока не сделали никакого заявления.

Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова. В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома. Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками. В Киеве ночь прошла спокойно, попыток прорваться в город не было. Но накануне в столице крылатыми ракетами взорвали телецентр. Погибли пять мирных жителей.

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В Николаевской области жители Баштанки отобрали у врага и сожгли зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Telegram.

Он отметил, что что стоимость такого комплекса 15 миллионов долларов.

— Колхозники из Баштанки, сами того не понимая, отжали и сожгли новейший хваленый комплекс «Панцирь-С» стоимостью 15 миллионов долларов. «Народ-победитель» разбегался по украинским полям, как крысы», — написал он.

По состоянию на 6:00 2 марта, на 7-е сутки российской войны в Украине, враг пытается наступать по всем направлениям, но повсюду получает отпор защитников и несет потери.

Как сообщают в Генштабе ВСУ не преуспевая в продвижении своих сил, противник коварно продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры с целью устрашения гражданского населения, которое мужественно бок о бок с Вооруженными Силами Украины сопротивляется. Оккупанты несут потери по всем направлениям.

На Подольском направлении противник силами 13 батальонных тактических групп (БТГр, – рим.) пытается продолжить наступление на рубеж Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении Киева, чтобы блокировать столицу с северного и северо-западного направлений.

На Северском направлении до 17 БТГр оккупационных войск, несмотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступательные действия с целью блокирования Киева с северо-востока. Захватчиков остановили в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким: Ночью орки спать не дали.

— Провели операцию "Цыган". Много техники спалили, кое что забрали себе. В общем, орки на нас обиделись сильно. Тащут десант, пошла их колона со Снигиревки. Ночью наши провели первую наступательную операцию, которая закончилась успешно, - сообщил он.

Boeing остановил обслуживание российских авиакомпаний, сообщил Геращенко.

64% российского авиапарка составляют иностранные самолеты. Значительная часть из них - "Боинги".

Новая карта боевых действий в Украине от Института изучения войны (США):

- фиксируется соединение группировок противника под Мариуполем

- выход войск РФ на север от Николаева (неподалеку важная трасса из Кропивницкого)

- судя пока карте, на Житомирскую трассу россияне ещё не вышли

- на севере от Киева противник контролирует оба берега Днепра.