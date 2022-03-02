Согласно данным разведки, российская армия получила задачу захватить Запорожскую и Южно-Украинскую АЭС.

Об этом уведомил внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Планируется высадка десанта, но уточняется, что ВСУ готовы к обороне стратегических объектов.

— Только что поступила информация из НГУ, что из Николаевской области в сторону города Вознесенска, где расположена Южно-Украинская АЭС, вылетела группа из более чем 20 вертолётов оккупантов с десантниками. Возможно, будет атака на АЭС. Национальная Гвардия готова принять бой! Смерть оккупантам, — пишет Антон Геращенко.

В то же время российские войска подъехали к Энергодару и движутся к блокпосту города. Сотрудники атомной электростанции вышли на дорогу, чтоб не пропустить армию РФ, говорит представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз.





Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.

По состоянию на 6:00 2 марта, на 7-е сутки российской войны в Украине, враг пытается наступать по всем направлениям, но повсюду получает отпор защитников и несет потери.