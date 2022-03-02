Народный депутат Украины Александр Гайду призвал российских оккупантов возвращаться домой. Он предупредил, что украинцы решительно настроены защищать свою землю и убивать российских военных.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Нардеп заявил, что украинцы никогда не продадут свою страну и будут сражаться за свою свободу до последнего.

— Что происходит сегодня в Украине известно уже всему миру, но только не россиянам. Весь мир кричит о войне, которую развязала Россия, и только её граждане не слышат этого! Шутки о том, что Россия превратилась в Северную Корею уже далеко не шутки. Российские войска сегодня бьют по жилым домам «градами», убивают наших людей, наших детей. Мы никогда этого им не простим! Они осмелились прийти на нашу землю и посягнуть на нашу свободу! Неужели они думали, что мы скоримся? Украинцы, которых в 2014 году сажали в автозаки и убивали, а после этого на Майдан выходило ещё больше людей! Мы шли дальше! Мы умеем бороться за свою свободу, потому что хотим её каждой частичкой своей крови!, – сказал Александр Гайду.

Он заявил, что российские войска в войне с Украиной показали полное неумение воевать, в то время как Вооруженные Силы Украины показали свое величие и несокрушимость.

— Уже сегодня российские войска демонстрируют всему миру свою импотенцию – полное неумение воевать. Там нет абсолютно ничего о силе духа и стойкости! В то время как украинские защитники, наши ВСУ показывают своё величие и несокрушимость! Понимая очевидный исход, но не желая его принимать Россия направила в Украину кадыровцев. Сегодня и они, вместе со своим генералом, лежат в украинской земле и служат удобрением. Видимо Путин ещё не понял, что каждого, кто ступит на нашу землю и посягнет на нашу свободу будет ждать одно – смерть! Мы никогда не продадим свою страну, мы не будем учтивы и не будем покорны! Украина выстоит, как делала это всегда! Украина свободолюбивая и мирная страна, но если к нам приходят забирать нашу свободу, убивать наших людей и сеять разрушение на нашей земле, то не ждите от нас мира!, – сказал Александр Гайду.

После чего нардеп призвал российские войска отступить, поскольку на территории Украины их ожидает только смерть.

— Как и весь мир, взываю российские войска к разуму! Возвращайтесь откуда пришли, к себе домой! Живите свою жизнь на своей земле! Иначе наша земля будет последним, что вы увидите! Украинцы сегодня как никогда готовы убивать! Каждый без исключения! Потому что это вы пришли к нам и это вы сеете смерть на нашей земле! Подумайте, для чего вы здесь? Ради кого? Сегодня у вас есть только две дороги. Первая – на Москву и жизнь, вторая – на Киев и смерть! Включайте голову!, – добавил нардеп.

Что произошло?

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Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

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