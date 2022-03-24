Фото: Светлана Вовк

24 марта, исполняется ровно месяц как российская армия вторглась в Украину и ведет в украинских городах бои, в том числе с использованием различных видов артиллерии. 29-е сутки подряд Россия продолжает наносить ракетные удары по всей Украине и объектам военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской, Харьковской, Луганской, Николаевской и других областях.

Сегодня в Брюсселе пройдут три саммита, посвященные войне в Украине — НАТО, G7 и ЕС. Во всех трех примут участие президенты Украины и США. Первый подключится по видеосвязи, второй будет присутствовать физически. Напомним, Варшава предлагает Альянсу ввести в Украину войска. В НАТО к этой идее отнеслись прохладно, но в США дали понять, что не против ввода в Украину отдельно взятой польской армии (но не войск НАТО и не американских войск).

В Николаеве последняя ночь прошла без обстрелов. Город отрезан от херсонского и кропивницкого направлений, единственное безопасное – одесское.

О том, как прошел предыдущий день войны, читайте в репортаже за 23 марта.

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По данным ВМС ВС Украины, уничтожен большой десантный корабль оккупантов.

«В захваченном РФ порту Бердянск уничтожен большой десантные корабль «Орск» черноморского флота оккупантов», - подтвердили ВМС ВС Украины.