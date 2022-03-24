Фото: ESKIL WIE FURUNES / NRK

Из Николаевской области за границу бежали 15-летняя Полина и 20-летняя Юлия, ставшие свидетельницами того, как знакомые им люди гибнут под российскими обстрелами.

Об этом они рассказали норвежским журналистам из газеты NKR.

По словам сестер, несколько дней они жили на цокольном этаже дома и готовились к смерти от очередной российской бомбы.

— Сначала мы подумали, что это военные учения. Мы поняли, что все серьезно, только когда возле нашей школы убили девочку и ее младшую сестру. Они просто шли по дороге. Вскоре после этого 17-летний мальчик из старших классов также был убит, когда русские бомбили нас, — рассказала младшая из сестер.

Вскоре в доме исчезли электричество, вода и газ. Еду пришлось готовить на костре. В таком режиме они пережили десять дней.

— Дом старый, и если бы в него попали, нас бы погребло под руинами. Других укрытий не было, — сообщила подробности девушка.

Затем их эвакуировали в Молдову вместе с матерью. Дальше женщин переправят в лагерь беженцев на территории Румынии.

— Никто из нас не может поверить, что мы наконец в безопасности здесь. Это действительно закончилось? До сих пор реагирую на звуки. Вдруг это самолет либо бомба, — говорит Юлия.

Психиатр, помогающая пережить беженцам травмирующий опыт войны, говорит, что российская армия искалечила тысячи жизней, в том числе и людей из Николаевской области.

— Мы видим людей, которые побывали на войне. Вы можете видеть это в их глазах. Вы можете видеть травмированных детей. Можно увидеть матерей, которые не знают, куда идут, — рассказала она NRK.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.