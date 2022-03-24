Николаевский народный депутат Александр Гайду, говоря о продолжающейся войне России против Украины заявил, что страна отомстит оккупанту за каждого погибшего украинца.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Народный депутат написал, что сегодня украинские военные достойно защищают родную землю, превратив её в ад для российского оккупанта.

— Ровно месяц. Месяц как идёт война. Месяц как наши защитники отважно защищают наш дом, нашу жизнь, нашу свободу. Несокрушимые. Они стали нашим щитом, который стоит даже тогда, когда, казалось бы, нет сил. Наши защитники показывают врагу, что такое настоящий ад. Чего стоит только одна Чернобаевка!, – написал Александр Гайду.

Он также отметил, что сегодня вся Украина сплотилась в борьбе с российским врагом для главной цели – победы Украины.

— Месяц как все мы объединились ради нашей Победы. Украина едина, как никогда, и в этом наша сила. Мы шьем одежду для военных, плетем сети, готовим для наших защитников, собираем средства для защиты нашей страны, мы выходим под пули оккупанта и голыми руками останавливаем танки, чтобы показать, что мы дома, что это наша земля, что все мы – это Украина!, – добавил нардеп.

Александр Гайду заявил, что Украина отомстит российскому оккупанту за каждого убитого украинского защитника и мирного жителя.

— Враг нагло осмелился ступить на нашу землю, и мы покажем ему кто такие Украинцы! Сегодня наша земля горит под ногами оккупанта! А дальше его здесь ждет только смерть! Мы отомстим за каждого погибшего защитника, за каждого погибшего ребенка, за каждого погибшего Украинца! Нам есть за что бороться! За нами правда! Мы победим! Слава Украине!, – добавил Александр Гайду.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.