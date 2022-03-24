Журналистка крупнейшей итальянской газеты побывала в Николаеве и написала короткий репортаж о том, как война изменила черты города.

Репортаж опубликован на сайте «Коррьере делла сера».

Корреспондентка Марта Серафини, отправленная редакцией поближе к фронту, отмечает живописные пейзажи Николаевщины, отдаленно напоминающие южную Италию.

— По дороге в Калиновку в лучах солнца блестит Ингул. Группа людей стоят на берегу, не обращая внимания на окружающий их хаос. В их глазах стоит вопрос: «Эта война когда-нибудь закончится?». В полях вдоль дорог стоят кресты неразорвавшихся ракет и реактивных снарядов, создающие кладбищенское впечатление. Еще несколько километров. Еще блокпост. Колеи, вычерченные танками на асфальте, вынуждают машину притормозить. Еще один контрольный пункт, пока колеи, оставленные танками на асфальте, замедляют гонку. Въезд в села вокруг Николаева перекрыт. Либо из бетонных заграждений, либо куч готовых к сожжению покрышек, чтобы запутать противника. Маленькая девочка в розовом пальто махает рукой. В 10 километрах от меня столбы черного дыма пачкают голубое небо. Папа тянет ее за руку, а собака рычит у двери, а во дворе скребутся куры, — пишет итальянка.

Затем корреспондентка «Коррьере делла сера» приводит слова, сказанные ей губернатором Кимом: «Мы решили похоронить российских солдат».

— Российские танки стоят далеко на восток в сторону Херсона, в 40 километрах <...> Они пытались обойти Николаев с севера, зацепиться за землю, чтобы достать до Одессы, но отступили с потерями <...> солдаты из Николаева, тем временем, курят. Кто-то лежит на матрасе, чтобы отдохнуть. Шлемы под солнцем, начищенные и заряженные пулеметы <...> в Николаеве почти нет покоя, не всегда успеваешь пожать руки на прощание. Два украинских истребителя летят очень низко над городом. Сначала один, следом другой. Рев захватывает дыхание, — описывает город Марта Серафини.

Журналистка акцентирует, что у Николаева много колониального прошлого, но теперь он его переосмысливает.

— Николаев, царская верфь, основанная князем Григорием Александровичем Потемкиным. Николаев, рабочий город, между советскими многоэтажками и доками, спрятанный в излучине Буга. Николаев, сумевший отразить российское нападение и теперь борющийся за то, чтобы не стать мучеником, как Мариуполь, защищая королеву Одессу, — заключает она в репортаже для «Коррьере делла сера».

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.





