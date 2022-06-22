На территории частного предприятия в Николаеве, по которому сегодня был нанесен ракетный удар, хранились горюче-смазочные материалы. Пожар, который там возник, потушить, фактически невозможно.

Об этом эфире телемарафона заявил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

— В результате попадания ракет по одному из предприятий, произошло возгорание материалов. У нас почти весь город находится в черном дыму. Спасатели работают. Там, фактически, должно все догореть, поскольку погасить это невозможно, — сказал Александр Сенкевич.

Как сообщалось, российские войска сегодня, 22 июня, нанесли удар по Николаеву управляемыми ракетами. В результате погиб один человек, еще два получили ранения, на двух частных предприятиях, где хранились горюче-смазочные материалы, возник пожар.

Ранее также сообщалось, на месте пожара работают 17 единиц спецтехники и 64 пожарных. Ликвидация пожара продолжается.