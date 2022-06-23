Днем, 22 июня, оккупанты запустили по Николаеву семь ракет типа «Оникс». Повреждения получили пять многоэтажных домов и восемь частных. В результате обстрелов трое людей ранены.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

Отмечается, что от обломков и взрывной волны вынесло окна в пяти многоэтажных домах, а в некоторых – повредило входную дверь в подъезд. Также разрушение разной степени в восьми частных домах, преимущественно это окна, входные двери, кровля, забор.

В результате обстрела в двух районах горела сухая трава. Пожар на общей площади 260 кв. м потушили спасатели ГСЧС.

Кроме того, в этот день оккупанты обстреляли и громады области. Так, боеприпасы попали на территорию сельскохозяйственного предприятия на территории Широковской громады.

Продолжаются обстрелы в Березнеговатской и Шевченковской громадах Ночью, 23 июня, обстрелы потерпели село Новониколаевка Первомайской громады. В результате повреждены крыши и окна жилых домов и сельскохозяйственная техника.

Как сообщалось, российские войска сегодня, 22 июня, нанесли удар по Николаеву управляемыми ракетами. На двух частных предприятиях, где хранились горюче-смазочные материалы, возник пожар. К его ликвидации привлекли 17 единиц спецтехники и 64 пожарных.