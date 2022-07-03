3 июля идут 130-е сутки противостояния украинцев полномасштабному вооруженному вторжению Российской Федерации.

В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины на юге уничтожили самоходную гаубицу «Мста-С» и две самоходные крупнокалиберные пушки «Пион», информирует оперативное командование «Юг».

Также ликвидированы 29 оккупантов и шесть единиц бронированной техники.

В Николаевской области ВСУ сбили три вражеских беспилотника. Возле Чернобаевки и Снигиревки украинские военные уничтожили два склада боеприпасов, а вблизи освобожденной от оккупантов Ивановки захвачены четыре трофейные боевые машины пехоты.

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Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович высказал гипотезу о том, как будут действовать Вооруженные силы Украины по освобождению Херсона от российской оккупации, что по его словам однозначно произойдет.

Об этом шла речь во время традиционного прямого эфира с Марком Фейгиным в YouTube.

По его словам, российская армия не сможет удержать Херсон, а потому вопрос его освобождения – это вопрос времени. Алексей Арестович отметил, что российские оккупанты на херсонском направлении имеют два пути перехода на левый берег Днепра — это Новокаховская дамба и Антоновский мост в Херсоне, а потому, по его мнению, вполне вероятно, что это пути будут заблокированы.

— Чисто логически там все понятно. Однажды «пушной зверек» подберется к Херсону с обеих сторон, с юга и с севера где-нибудь… И будет создана ситуация, когда «зайчики побегут» через всего две «ниточки», которые там есть: Новокаховскую дамбу и Антоновский мост. А кто его знает (что они будут делать, - прим.), это же замысел командования. Есть вариант грохнуть эти переправы, не дать переправиться и добить всех, кто остался на правом берегу. Есть вариант дать выйти и зайти «на плечах». Это посложнее, но есть разные приемы и способы. В любом случае, город будет освобожден, в этом можно не сомневаться абсолютно. Я придерживаюсь гипотезы, что они (российские войска, - прим.) будут становиться в оборону к середине августа. Но мы не дадим им стать в оборону, это вторая часть гипотезы, и провести референдум тоже не дадим. А значит, всякие чудесные события могут произойти, - сказал Алексей Арестович.

В планах восстановления Украины нужно будет обратить внимание на восстановление разрушенных войной экосистем страны.

Об этом заявил комиссар ЕС по окружающей среде Виргиниус Синкявичюс, информирует Голос Америки.

По его словам, экологические потери от конфликта «возрастают ежедневно» и на возобновление экологии может потребоваться «поколение».