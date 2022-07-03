На Донбассе в результате российских обстрелов погибли семь гражданских, в том числе один ребенок.

Об этом написал в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

— Тяжелое воскресенье на Донетчине - ракетные удары и обстрелы по всей области. Больше всего пострадали сегодня наши самые большие города - Краматорск и Славянск. Славянск днем подвергся массированному обстрелу - погибли шесть человек, в том числе ребенок, ранены - 19. Повреждены около 40 жилых домов. Весь масштаб причиненного ущерба еще устанавливаем, - написал Павел Кириленко.

Краматорск захватчики дважды обстреляли из «Смерчей»: днем повредили гостинично-жилищный комплекс, вечером - разбили дорогу, попали в школу и территорию детсада и поликлиники. По предварительной информации, ранен один человек.

Снова под огнем жилой квартал Авдеевки и АКХЗ. Достоверно известно об одном погибшем.

Активно россияне обстреливали Ильиновскую громаду: пострадали Екатериновка, Тарасовка, Новополтавка и Клебан-Бык.

Всего за сутки в Донецкой области россияне убили не менее семи гражданских, ранили - не менее 20.

Как известно, украинские военные покинули Лисичанск Луганской области. ВСУ отошли с занимаемых позиций.

Президент Владимир Зеленский сказал, что пока нельзя констатировать, что город Лисичанск окончательно перешел под контроль врага, а в целом на Донбассе – самая сложная ситуация, и она может быть изменена при ускорении поставки необходимого оружия для обеспечения огневого превосходства Вооруженных Сил Украины.