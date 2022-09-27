В Южноукраинске на Николаевщине задержан местный житель, прославлявший действия военных РФ на территории Украины.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

По данным следствия, подозреваемый в собственном аккаунте запрещенной социальной сети «Одноклассники» активно публиковал сообщения и прославлял российских военных, воюющих на территории Украины.

Мужчине сообщено о подозрении (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины). В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее сообщалось, что 30 -летний житель города Николаева распространял в социальных сетях и мессенджерах, администрирующихся российскими спецслужбами, информацию о точном месте роста позиций украинских военных. За это ему грозит лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

Ранее контрразведчики СБУ задержали жителя Николаева, который инициативно собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в Николаеве.

Также в Николаеве задержали и сообщили о подозрении 25-летнему жителю, передававшему российским военным данные о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что николаевцы отказываются брать предложенные им 100 долларов, передавая информацию о корректировщиках огня россиян.