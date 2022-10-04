Сегодня, 4 октября, в 10:53 вблизи Вознесенска был нанесен ракетный удар. Как отмечает «Вознесенский вестник», приложение «Воздушная тревога» не сработало, но вгромаде раздались сирены.
В Теробороне Южноукраинска сообщили, что в результате удара есть двое раненых, один человек в тяжелом состоянии.
Напомним, за минувшие сутки российские войска обстреляли два района Николаевщины. Пострадали объекты торговли и административные строения.
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Сегодня, 4 октября, в 10:53 вблизи Вознесенска был нанесен ракетный удар. Как отмечает «Вознесенский вестник», приложение «Воздушная тревога» не сработало, но вгромаде раздались сирены.
В Теробороне Южноукраинска сообщили, что в результате удара есть двое раненых, один человек в тяжелом состоянии.
Напомним, за минувшие сутки российские войска обстреляли два района Николаевщины. Пострадали объекты торговли и административные строения.