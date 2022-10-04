За минувшие сутки вражеские войска обстреляли два района Николаевщины. Пострадали объекты торговли и административные строения.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Вечером, 3 октября, в 18:34 и 19:02 враг наносил удары по акватерритории Очакова. Пострадавших нет.

Под постоянным огнем остаются села Березнеговатской громады, находящиеся на линии разграничения. Сегодня, 4 октября, в 00:45 во время обстрелов пгт Березнеговатое были повреждены объекты торговли и административные здания. Кроме этого, обстрелы также были зафиксированы в 01:03 и 01:07. Пострадавших нет. Подробная информация по разрушениям уточняется.

Вчера, 3 октября, с 13:00 до 15:30 и сегодня, 4 октября, с 01:00 до 02:00 село Новоалександровка Ингульской громады подверглось обстрелам. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Вчера, 3 октября, зафиксирован обстрел села Широкое Широковской громады, в 09:30 - за пределами населенного пункта. Также сегодня, 4 октября, в 04:00 снова произошли взрывы возле Широкого. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что на юге Вооруженные силы Украины ликвидировали 87 оккупантов и более 60 единиц техники.