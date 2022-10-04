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Вчера, 4 октября, на юге Вооруженные силы Украины ликвидировали 87 оккупантов и более 60 единиц техники.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Авиацией было нанесено 9 ударов по вражеским позициям и объектам, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 290 огневых задач.
Ликвидировано:
Еще 2 танка и БМП были затрофеены.
Напомним, замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уверял, что продвижение ВСУ на юге вообще не беспокоит россиян, и поэтому у них никакой тревоги нет. Просит «верить ему».
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Вчера, 4 октября, на юге Вооруженные силы Украины ликвидировали 87 оккупантов и более 60 единиц техники.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Авиацией было нанесено 9 ударов по вражеским позициям и объектам, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 290 огневых задач.
Ликвидировано:
Еще 2 танка и БМП были затрофеены.
Напомним, замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уверял, что продвижение ВСУ на юге вообще не беспокоит россиян, и поэтому у них никакой тревоги нет. Просит «верить ему».