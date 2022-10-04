Вчера, 4 октября, на юге Вооруженные силы Украины ликвидировали 87 оккупантов и более 60 единиц техники.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Авиацией было нанесено 9 ударов по вражеским позициям и объектам, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 290 огневых задач.

Ликвидировано:

87 оккупантов

31 танк

реактивную систему залпового огня «Ураган» и транспортно-заряжающую машину к ней

минометный комплекс «Сани» 120-го калибра

27 единиц другой авто-бронетехники

Еще 2 танка и БМП были затрофеены.

Напомним, замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уверял, что продвижение ВСУ на юге вообще не беспокоит россиян, и поэтому у них никакой тревоги нет. Просит «верить ему».