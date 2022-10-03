Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уверяет, что продвижение ВСУ на юге вообще не беспокоит россиян, и поэтому у них никакой тревоги нет. Просит «верить ему».
Предатель был вынужден отреагировать на украинские успехи на херсонском направлении.
По его словам, прорыв российской обороны вглубь на 12 километров – «это смешно».
– 5 населенных пунктов это просто смешно. Продвинулись на 12 километров <...> Якобы бы они что-то смогли, — заявил он в очередном обращении.
Стремоусов успокоил других изменников гарантией, что «никакого контрнаступления нет».
— Херсонщина на плотном замке < … > Верьте мне, на самом деле так и есть, — проговорил на видео заместитель председателя оккупационной администрации Херсонской области.
Напомним, военные РФ пытаются обороняться, но вынуждены отступать по некоторым направлениям Южного фронта.
Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уверяет, что продвижение ВСУ на юге вообще не беспокоит россиян, и поэтому у них никакой тревоги нет. Просит «верить ему».
Предатель был вынужден отреагировать на украинские успехи на херсонском направлении.
По его словам, прорыв российской обороны вглубь на 12 километров – «это смешно».
– 5 населенных пунктов это просто смешно. Продвинулись на 12 километров <...> Якобы бы они что-то смогли, — заявил он в очередном обращении.
Стремоусов успокоил других изменников гарантией, что «никакого контрнаступления нет».
— Херсонщина на плотном замке < … > Верьте мне, на самом деле так и есть, — проговорил на видео заместитель председателя оккупационной администрации Херсонской области.
Напомним, военные РФ пытаются обороняться, но вынуждены отступать по некоторым направлениям Южного фронта.