Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уверяет, что продвижение ВСУ на юге вообще не беспокоит россиян, и поэтому у них никакой тревоги нет. Просит «верить ему».

Предатель был вынужден отреагировать на украинские успехи на херсонском направлении.

По его словам, прорыв российской обороны вглубь на 12 километров – «это смешно».

– 5 населенных пунктов это просто смешно. Продвинулись на 12 километров <...> Якобы бы они что-то смогли, — заявил он в очередном обращении.

Стремоусов успокоил других изменников гарантией, что «никакого контрнаступления нет».

— Херсонщина на плотном замке < … > Верьте мне, на самом деле так и есть, — проговорил на видео заместитель председателя оккупационной администрации Херсонской области.

Напомним, военные РФ пытаются обороняться, но вынуждены отступать по некоторым направлениям Южного фронта.