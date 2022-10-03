Военные РФ пытаются обороняться, но вынуждены отступать по некоторым направлениям Южного фронта

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

— Враг пытается обороняться, но в некоторых направлениях вынужден отступать, оставляя позиции. Не преуспевая на линии фронта, продолжает техногенный шантаж, огненное и психологическое давление на мирное население тыловых регионов, говорится в сообщении.