Военные РФ пытаются обороняться, но вынуждены отступать по некоторым направлениям Южного фронта
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
— Враг пытается обороняться, но в некоторых направлениях вынужден отступать, оставляя позиции. Не преуспевая на линии фронта, продолжает техногенный шантаж, огненное и психологическое давление на мирное население тыловых регионов, говорится в сообщении.
Наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 196 огневых задач, обеспечивая поддержку продвижения войск.
Окончательные потери врага в живой силе, вооружении и технике дознаются.
Напомним, сегодня, 3 октября, в Бериславском районе Херсонской области украинские силы сбили российский штурмовик Су-25.
Военные РФ пытаются обороняться, но вынуждены отступать по некоторым направлениям Южного фронта
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
— Враг пытается обороняться, но в некоторых направлениях вынужден отступать, оставляя позиции. Не преуспевая на линии фронта, продолжает техногенный шантаж, огненное и психологическое давление на мирное население тыловых регионов, говорится в сообщении.
Наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 196 огневых задач, обеспечивая поддержку продвижения войск.
Окончательные потери врага в живой силе, вооружении и технике дознаются.
Напомним, сегодня, 3 октября, в Бериславском районе Херсонской области украинские силы сбили российский штурмовик Су-25.