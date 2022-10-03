Сегодня, 3 октября, в Бериславском районе Херсона украинские силы сбили российский штурмовик Су-25.
Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.
— В Бериславском районе Херсонщины, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования «Юг» сбит российский штурмовик Су-25, – говорится в сообщении.
Напомним, ночью, 2 октября, российские оккупационные войска атаковали Николаевщину семью утренними дронами-камикадзе «Shahed-136», пять из которых сбили силы ПВО.
Сегодня, 3 октября, в Бериславском районе Херсона украинские силы сбили российский штурмовик Су-25.
Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.
— В Бериславском районе Херсонщины, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушного командования «Юг» сбит российский штурмовик Су-25, – говорится в сообщении.
Напомним, ночью, 2 октября, российские оккупационные войска атаковали Николаевщину семью утренними дронами-камикадзе «Shahed-136», пять из которых сбили силы ПВО.