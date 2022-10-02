Ночью, 2 октября, российские оккупационные войска атаковали Николаевщину семью утренними дронами-камикадзе «Shahed-136», пять из которых сбили силы ПВО.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

— Пять из семи таких дронов уничтожены военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады и Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушное командование «Юг» Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, – говорится в сообщении.

Напомним, дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства, которыми россияне атакуют инфраструктуру юга Украины, можно узнать по характерному звуку и низкой высоте полета.