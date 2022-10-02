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Ночью, 2 октября, российские оккупационные войска атаковали Николаевщину семью утренними дронами-камикадзе «Shahed-136», пять из которых сбили силы ПВО.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
— Пять из семи таких дронов уничтожены военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады и Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушное командование «Юг» Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, – говорится в сообщении.
Напомним, дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства, которыми россияне атакуют инфраструктуру юга Украины, можно узнать по характерному звуку и низкой высоте полета.
Ночью, 2 октября, российские оккупационные войска атаковали Николаевщину семью утренними дронами-камикадзе «Shahed-136», пять из которых сбили силы ПВО.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
— Пять из семи таких дронов уничтожены военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады и Херсонской зенитной ракетной бригады Воздушное командование «Юг» Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, – говорится в сообщении.
Напомним, дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства, которыми россияне атакуют инфраструктуру юга Украины, можно узнать по характерному звуку и низкой высоте полета.