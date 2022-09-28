Дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства, которыми россияне атакуют инфраструктуру юга Украины, можно узнать по характерному звуку и низкой высоте полета.

Об этом рассказала спикер Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

— Их характерным признаком является полет на низкой высоте, поэтому их сложно выявить силам противовоздушной обороны. Но они достаточно громкие, их можно услышать даже ночью. Это напоминает звук мотора мопеда или бензопилы. Если люди слышат такой звук, им следует уходить в укрытие и избегать мест, куда могут быть направлены эти дроны, — сказала Наталья Гуменюк.

Она добавила, что Shahed-136, которые россияне переименовали в «Герань-2», в основном атакуют объекты инфраструктуры, а не в скопление людей. При этом они не очень эффективны — с 10 сентября на юге было обнаружено более 30 этих дронов, из которых 22 были сбиты. Только 10 дронов попали, но не все эти атаки были результативны.

Напомним, 27 сентября враг направил три вражеских дрона-камикадзе по портовой зоне инфраструктуры Очакова. Все три сбиты силами противовоздушной обороны.