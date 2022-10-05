При оккупации Снигиревки российские формирования украли девять новых служебных машин, еще две были уничтожены.

Об этом американскому журналисту Лейфу Рейгстаду рассказал глава николаевского филиала «Укрпочты» Егор Косоруков.

Он добавил, что некоторые сотрудники почты были взяты в заложники при доставке пенсионных чеков на оккупированной Россией территории. Один получил тяжелые ранения в результате ракетных обстрелов.

Напомним, появляется все больше свидетелей российских военных преступлений, совершенных вблизи Снигиревки в Николаевской области.