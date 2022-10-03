Появляется все больше свидетелей российских военных преступлений, совершенных вблизи Снигиревки в Николаевской области.

Одним из них в разговоре с Радио Свобода стал Виталий Хижняк из села Новопетровка, от которого до Снигиревки остается менее 10 километров.

Мужчина рассказал: после захвата села российской армией фактически все жители оказались в заложниках у террористов.

— Переворачивали все, искали «нациков». Где не открывали, они выбивали все окна, каждый дом смотрели. Потом сказали, что село захвачено, выход за село – расстрел, передвигаться по селу можно только с белыми повязками на рукаве, чтобы была белая повязка и велосипедом. На машинах или на любом другом транспорте ездить запрещено, — вспомнил подробности житель Николаевщины.

По словам Виталия, выехать из села можно было только через оккупированный Крым, оставленные дома россияне грабили.

- У нас на улице, на краю улицы двух соседей расстреляли. Вечером около 11 часов услышали выстрелы, а утром вышли, а они лежат посреди двора, значит, расстреляны. За что их расстреляли – никто не знает. Приходили, все проверяли, потому что по их позициям прилетало, и они всех людей проверяли, кто сдает позиции из села нашим ребятам, потому что прицельно давали им «прикурить», - добавил он.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине во временно оккупированной Снегиревке в псевдореферендуме приняли участие только 30 человек.