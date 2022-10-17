В Заводском районе Николаева часть улиц залило растительным маслом. Причиной стал пожар на предприятии.

Как сообщалось ранее, вечером 17 октября после вражеской атаки дронами, загорелись два резервуара с непереработанным маслом.

Спасателям удалось ликвидировать пожар. Однако из-за повреждения резервуаров произошла утечка масла.

Жидкость залила ряд улиц города и стекает в городскую ливневую канализацию. На дороге образовались глубокие масляные лужи.

Напомним, что впервые оккупанты «демилитаризовали» резервуар с маслом на этом предприятии 22 июня.

Как сообщалось, вечером 16 октября армия РФ атаковала Николаевщину 14 дронами-камикадзе типа Shahed-136, 11 из которых были уничтожены Силами обороны.

Также сообщалось, что на южном направлении в ночное время с 16 по 17 октября украинские защитники уничтожили 26 вражеских дронов Shahed-136.