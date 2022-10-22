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В Галицыновской громаде Николаевского района в результате обстрелов погиб человек, еще один был ранен.
Об этом сообщили в Николаевской ОВА.
«В течение суток, 21 и 22 октября, под обстрелами находилось Галицыновская громада. В результате вражеских обстрелов одного из населенных пунктов с 10:00 по 11:00, с 23:10 по 23:50 и в 03:25 погиб один человек и один получил осколочные ранения. Повреждены электросеть, газопровод, часть населенного пункта без света и газа. Также возник пожар ликвидированного жилого дома», — говорится в сообщении.
Также вечером, 21 октября, в 17:10 обстрелы подверглась Куцурубская громада. Попадание зафиксировано за пределами населенного пункта, в результате обстрела возник пожар сухой травы и кустарников на открытой территории. Пострадавших нет.
21 октября, в 21:45 в результате вражеских обстрелов в одном из населенных пунктов Первомайской громады возник пожар 8 гаражей. Пострадавших нет.
Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Вчера, 21 октября, с 23:00 до 00:00 зафиксированы обстрелы окрестностей Ингульской громады. Пострадавших и разрушений нет.
Также вчера, 21 октября, с 18:30 до 19:00 обстрелов подверглась Широковская громада, попадание зафиксировано по открытым территориям, дорогам и сельхозугодиям. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что россияне вновь массированно атакуют объекты энергетической инфраструктуры — в части областей исчез свет.
В Галицыновской громаде Николаевского района в результате обстрелов погиб человек, еще один был ранен.
Об этом сообщили в Николаевской ОВА.
«В течение суток, 21 и 22 октября, под обстрелами находилось Галицыновская громада. В результате вражеских обстрелов одного из населенных пунктов с 10:00 по 11:00, с 23:10 по 23:50 и в 03:25 погиб один человек и один получил осколочные ранения. Повреждены электросеть, газопровод, часть населенного пункта без света и газа. Также возник пожар ликвидированного жилого дома», — говорится в сообщении.
Также вечером, 21 октября, в 17:10 обстрелы подверглась Куцурубская громада. Попадание зафиксировано за пределами населенного пункта, в результате обстрела возник пожар сухой травы и кустарников на открытой территории. Пострадавших нет.
21 октября, в 21:45 в результате вражеских обстрелов в одном из населенных пунктов Первомайской громады возник пожар 8 гаражей. Пострадавших нет.
Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Вчера, 21 октября, с 23:00 до 00:00 зафиксированы обстрелы окрестностей Ингульской громады. Пострадавших и разрушений нет.
Также вчера, 21 октября, с 18:30 до 19:00 обстрелов подверглась Широковская громада, попадание зафиксировано по открытым территориям, дорогам и сельхозугодиям. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что россияне вновь массированно атакуют объекты энергетической инфраструктуры — в части областей исчез свет.