В Галицыновской громаде Николаевского района в результате обстрелов погиб человек, еще один был ранен.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

В результате обстрелов возникли три пожара В результате обстрелов возникли три пожара В результате обстрелов возникли три пожара

«В течение суток, 21 и 22 октября, под обстрелами находилось Галицыновская громада. В результате вражеских обстрелов одного из населенных пунктов с 10:00 по 11:00, с 23:10 по 23:50 и в 03:25 погиб один человек и один получил осколочные ранения. Повреждены электросеть, газопровод, часть населенного пункта без света и газа. Также возник пожар ликвидированного жилого дома», — говорится в сообщении.

Также вечером, 21 октября, в 17:10 обстрелы подверглась Куцурубская громада. Попадание зафиксировано за пределами населенного пункта, в результате обстрела возник пожар сухой травы и кустарников на открытой территории. Пострадавших нет.

21 октября, в 21:45 в результате вражеских обстрелов в одном из населенных пунктов Первомайской громады возник пожар 8 гаражей. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Вчера, 21 октября, с 23:00 до 00:00 зафиксированы обстрелы окрестностей Ингульской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Также вчера, 21 октября, с 18:30 до 19:00 обстрелов подверглась Широковская громада, попадание зафиксировано по открытым территориям, дорогам и сельхозугодиям. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что россияне вновь массированно атакуют объекты энергетической инфраструктуры — в части областей исчез свет.