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Во вторник, 1 ноября, в Баштанском районе Николаевской области автомобиль DAF перевернулся в кювет.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Авария произошла около 18:10 на 289 км автодороги Н-11 «Днепро-Кривой Рог-Николаев».
В результате ДТП водителя зажало конструктивными элементами кабины. Для деблокирования пострадавшего прибыли спасатели 7-й Государственной пожарно-спасательной части 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда.
С помощью комплекта гидравлического инструмента и бензоризака спасатели деблокировали пострадавшего. В состоянии средней тяжести мужчина был госпитализирован в больницу.
Напомним, что в Первомайском районе Николаевщины произошло смертельное ДТП – столкнулись грузовик и легковушка.
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Во вторник, 1 ноября, в Баштанском районе Николаевской области автомобиль DAF перевернулся в кювет.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Авария произошла около 18:10 на 289 км автодороги Н-11 «Днепро-Кривой Рог-Николаев».
В результате ДТП водителя зажало конструктивными элементами кабины. Для деблокирования пострадавшего прибыли спасатели 7-й Государственной пожарно-спасательной части 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда.
С помощью комплекта гидравлического инструмента и бензоризака спасатели деблокировали пострадавшего. В состоянии средней тяжести мужчина был госпитализирован в больницу.
Напомним, что в Первомайском районе Николаевщины произошло смертельное ДТП – столкнулись грузовик и легковушка.