Во вторник, 1 ноября, в Баштанском районе Николаевской области автомобиль DAF перевернулся в кювет.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Авария произошла около 18:10 на 289 км автодороги Н-11 «Днепро-Кривой Рог-Николаев».

В результате ДТП водителя зажало конструктивными элементами кабины. Для деблокирования пострадавшего прибыли спасатели 7-й Государственной пожарно-спасательной части 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда.

С помощью комплекта гидравлического инструмента и бензоризака спасатели деблокировали пострадавшего. В состоянии средней тяжести мужчина был госпитализирован в больницу.

Напомним, что в Первомайском районе Николаевщины произошло смертельное ДТП – столкнулись грузовик и легковушка.