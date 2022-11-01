В Первомайском районе Николаевщины произошло смертельное ДТП – столкнулись грузовик и легковушка.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Авария произошла 31 октября около 18:00 на автодороге Н-24 Благовещенское-Николаев, неподалеку пгт Побужское. Легковушка Audi-A6 и грузовик КРАЗ двигались во встречном направлении.

В результате столкновения транспортных средств 25-летний водитель легковушки, его 31-летняя жена и их 4-месячный ребенок погибли на месте происшествия. 51-летний водитель грузовика и его 45-ти и 51-летние пассажиры с телесными повреждениями разной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких человек». Санкция статьи предусматривает до десяти лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по телефонам: +380 63 426 2332,102.

Напомним, что в субботу, 22 октября, на пересечении улиц Садовой и 68 десантников в Николаеве столкнулись автомобили Mercedes-Benz GLK 220, Opel Sintra и Renault Dokker.