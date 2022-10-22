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Вечером в субботу, 22 октября, на пересечении улиц Садовой и 68 десантников в Николаеве столкнулись автомобили Mercedes-Benz GLK 220, Opel Sintra и Renault Dokker.
Об этом сообщает корреспондент «Новостей-N» с места происшествия.
Mercedes, пересекая перекресток с улицы Садовой в направлении улицы 1-й Слободской, не пропустил Renault, двигавшийся по Садовой со стороны Большой Морской в направлении Никольской.
Mercedes врезался Renault в левую сторону. От полученного удара автомобиль отлетел вправо и столкнулся с Opel, возвращавшим с улицы 68 десантников на Садовую.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Renault. С места происшествия его забрала скорая. О состоянии потерпевшего пока ничего не известно.
Все три автомобиля получили значительные механические повреждения.
Вечером в субботу, 22 октября, на пересечении улиц Садовой и 68 десантников в Николаеве столкнулись автомобили Mercedes-Benz GLK 220, Opel Sintra и Renault Dokker.
Об этом сообщает корреспондент «Новостей-N» с места происшествия.
Mercedes, пересекая перекресток с улицы Садовой в направлении улицы 1-й Слободской, не пропустил Renault, двигавшийся по Садовой со стороны Большой Морской в направлении Никольской.
Mercedes врезался Renault в левую сторону. От полученного удара автомобиль отлетел вправо и столкнулся с Opel, возвращавшим с улицы 68 десантников на Садовую.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Renault. С места происшествия его забрала скорая. О состоянии потерпевшего пока ничего не известно.
Все три автомобиля получили значительные механические повреждения.