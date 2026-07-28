На Миколаївщині через атаку FPV-дронів пошкоджено трансформатор

Атака по порту у Миколаєві 27 липня. Фото: АМПУ

Минулої доби, 27 липня, росіяни атакували Куцурубську, Очаківську та Березнегуватську громади Миколаївщини. Внаслідок одного з ударів у селі Дніпровське пошкоджено трансформатор.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що Куцурубську та Очаківську громади ворог двічі атакував FPV-дронами. Постраждалих немає.

Також Березнегуватська громада зазнала атаки безпілотником «Молнія». Там також обійшлося без постраждалих.

Крім того, протягом дня російські війська атакували ударними безпілотниками «Shahed/Гербера» портову інфраструктуру Миколаївщини. Внаслідок удару було пошкоджено цивільне судно.

Нагадаємо, що правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами російських атак на Миколаїв та область, що сталися 26 та 27 липня. Провадження відкрили за статтею про порушення законів та звичаїв війни.