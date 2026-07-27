Херсонська лікарня працює на межі можливостей: через обстріли навантаження зросло до 300%

Хол відділення у херсонській лікарні, липень 2026 року. Фото: Суспільне

Міська клінічна лікарня Херсона працює в умовах надзвичайного навантаження — у 200–300% від звичайного. Причиною стали постійні російські обстріли міста та значна кількість постраждалих.

Про це повідомив виконувач обов’язків генерального директора медзакладу Віктор Колісник у коментарі «Суспільному».

За його словами, понад половину ударів по медичних закладах Херсона припало саме на міську клінічну лікарню.

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Водночас медзаклад стикається з нестачею медичних працівників. Найбільше бракує середнього медичного персоналу та лікарів окремих спеціальностей.

— Заклад розташований не в «червоній зоні», як я кажу, а в «багряній зоні». З прильотів по закладах охорони здоров'я, понад 50% — були на нашу будівлю. Але є в нас гасло: «Дякуємо всім, хто поруч». Тобто весь колектив, який працював під час деокупації, під час окупації, зараз працює у штатному режимі. Звісно, є дефіцит кадрів, особливо серед середнього медичного персоналу і по деяких напрямках, по лікарях, — розповів Віктор Колісник.

За даними Херсонської обласної ради, через війну 139 медиків області втратили житло. Необхідність орендувати помешкання ускладнює залучення нових фахівців та може призводити до відтоку кваліфікованих медпрацівників.

Раніше повідомлялось, що від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 34 медичних працівників Херсонщини, а майже всі заклади охорони здоров'я області зазнали російських обстрілів.