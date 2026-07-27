 З початку війни Росія обстріляла майже всі лікарні Херсонщини, загинули 34 медики, — Прокудін

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Головна Новини Інциденти 11:46, 27 липня, 2026

З початку війни Росія обстріляла майже всі лікарні Херсонщини, загинули 34 медики, — Прокудін

Наслідки обстрілу лікарні у Центральному районі Херсона 2 липня. Фото: Суспільне Херсон, Олександр КорняковНаслідки обстрілу лікарні у Центральному районі Херсона 2 липня. Фото: Суспільне Херсон, Олександр Корняков

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 34 медичних працівників Херсонщини, а майже всі заклади охорони здоров'я області зазнали російських обстрілів.

Про це з нагоди Дня медичного працівника повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, попри постійні атаки, цілеспрямовані удари по лікарнях і щоденну небезпеку, медики продовжують рятувати людей.

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«Сьогодні на Херсонщині майже не залишилося закладів охорони здоров'я, які б не обстрілювала російська армія. Але попри все тут залишаються й працюють тисячі хірургів, педіатрів, анестезіологів, фельдшерів, медсестер, медбратів, водіїв «екстренки» та інших медичних працівників», — зазначив Олександр Прокудін.

Очільник області додав, що після кожного російського удару медики повертаються до своїх пацієнтів, а професійне свято зустрічають не за святковим столом, а в операційних, реанімаціях, амбулаторіях, на стабілізаційних пунктах і в каретах швидкої допомоги.

«На кривавих руках окупантів — життя 34 медичних працівників Херсонщини. Вічна та світла пам'ять кожному й кожній», — наголосив він.

Нагадаємо, що внаслідок російського удару по медичному закладу в Херсоні 2 липня загинув 63-річний лікар.

29 червня росіяни атакували безпілотником авто швидкої допомоги у селі Дар'ївка на Херсонщині. За інформацією обласної влади, російські військові цілеспрямовано спрямували дрон по бригаді медиків, яка їхала на виклик, щоб надати допомогу людям.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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