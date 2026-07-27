З початку війни Росія обстріляла майже всі лікарні Херсонщини, загинули 34 медики, — Прокудін

Наслідки обстрілу лікарні у Центральному районі Херсона 2 липня. Фото: Суспільне Херсон, Олександр Корняков

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 34 медичних працівників Херсонщини, а майже всі заклади охорони здоров'я області зазнали російських обстрілів.

Про це з нагоди Дня медичного працівника повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, попри постійні атаки, цілеспрямовані удари по лікарнях і щоденну небезпеку, медики продовжують рятувати людей.

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«Сьогодні на Херсонщині майже не залишилося закладів охорони здоров'я, які б не обстрілювала російська армія. Але попри все тут залишаються й працюють тисячі хірургів, педіатрів, анестезіологів, фельдшерів, медсестер, медбратів, водіїв «екстренки» та інших медичних працівників», — зазначив Олександр Прокудін.

Очільник області додав, що після кожного російського удару медики повертаються до своїх пацієнтів, а професійне свято зустрічають не за святковим столом, а в операційних, реанімаціях, амбулаторіях, на стабілізаційних пунктах і в каретах швидкої допомоги.

«На кривавих руках окупантів — життя 34 медичних працівників Херсонщини. Вічна та світла пам'ять кожному й кожній», — наголосив він.

Нагадаємо, що внаслідок російського удару по медичному закладу в Херсоні 2 липня загинув 63-річний лікар.

29 червня росіяни атакували безпілотником авто швидкої допомоги у селі Дар'ївка на Херсонщині. За інформацією обласної влади, російські військові цілеспрямовано спрямували дрон по бригаді медиків, яка їхала на виклик, щоб надати допомогу людям.