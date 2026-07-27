У Херсоні дрон РФ вдарив по автомобілю: постраждав чоловік

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Вранці 27 липня російський безпілотник атакував автомобіль у Центральному районі Херсона. Внаслідок удару поранення дістав 68-річний чоловік.

Про це повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації.

У постраждалого діагностували вибухову травму та множинні уламкові поранення тулуба, обличчя, рук і ніг. Наразі медики проводять додаткове обстеження.

Крім того, за минулу добу російські війська обстріляли 32 населені пункти Херсонської області, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, внаслідок атак поранення дістали семеро людей. Пошкоджені 13 багатоповерхівок, шість приватних будинків, об'єкти критичної та соціальної інфраструктури, стільникова вежа, господарська споруда, автомобіль швидкої допомоги та приватні автівки.

Нагадаємо, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін закликав жителів населених пунктів, які перебувають у зоні постійних російських обстрілів, евакуюватися до безпечніших районів області або інших регіонів України.