 У Херсонській громаді через російські обстріли пошкоджено навчальний заклад, 7 людей поранені

  • понеділок

    27 липня, 2026

  • 26.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 27 липня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 26.2° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Оборона 10:06, 27 липня, 2026

У Херсонській громаді через російські обстріли пошкоджено навчальний заклад, 7 людей поранені

Обстріл Херсонщини. Фото Національна поліція УкраїниОбстріл Херсонщини. Фото Національна поліція України

Унаслідок російських обстрілів у Херсонській громаді пошкоджений навчальний заклад, а також приватні й багатоповерхові будинки, підприємства та цивільні авто.

Про це повідомляє Херсонська міська рада.

Загалом протягом минулої доби під ударами авіації, артилерії та безпілотників опинилися 8 населених пунктів: Херсон, Антонівка, Благовіщенське, Степанівка, Зимівник, Приозерне, Наддніпрянське та Комишани.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

У результаті атак 7 людей отримали поранення, також зафіксовані руйнування нежитлової споруди.

Зазначимо, що вранці 27 липня російський безпілотник атакував автомобіль у Центральному районі Херсона. Внаслідок удару поранення дістав 68-річний чоловік.

Крім того, за минулу добу російські війська обстріляли 32 населені пункти Херсонської області, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, внаслідок атак поранення дістали семеро людей. Пошкоджені 13 багатоповерхівок, шість приватних будинків, об'єкти критичної та соціальної інфраструктури, стільникова вежа, господарська споруда, автомобіль швидкої допомоги та приватні автівки.

Нагадаємо, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін закликав жителів населених пунктів, які перебувають у зоні постійних російських обстрілів, евакуюватися до безпечніших районів області або інших регіонів України.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

Останні новини про: обстріл Херсона

Через масований обстріл Херсона загинув чоловік, пошкоджені будинки та школа
Росія посилює атаки на Херсонщину, — Прокудін закликав людей виїжджати
У Херсоні дрон РФ вдарив по автомобілю: постраждав чоловік
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві хочуть запровадити сурдопереклад засідань міської ради

Аліна Квітко
новини
На Миколаївщині за пів року до суду скерували 50 справ про корупцію та 12 — за ухилення від мобілізації

Аліна Квітко
новини
Миколаїв має фінансувати проведення комунікації до модульних будинків для переселенців, але грошей немає

Юлія Лук’яненко
новини
Шамрай — Матильда, Дем’янов — кілер Леон: миколаївський «МАРТ» показав кліп до Дня медика

Аліна Квітко
новини
Реконструкцію укриття ліцею №3 у Миколаєві після затримки планують завершити до кінця року

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: обстріл Херсона

У Херсоні дрон РФ вдарив по автомобілю: постраждав чоловік
Росія посилює атаки на Херсонщину, — Прокудін закликав людей виїжджати
Через масований обстріл Херсона загинув чоловік, пошкоджені будинки та школа

Під час ранкової атаки «Шахеда» по порту біля Миколаєва загинув чоловік

На таку зарплату не прожити, — у Миколаївському краєзнавчому музеї молоді фахівці звільняються за кілька місяців

У Південноукраїнську за ₴417 тисяч розроблять проєкт нового міського кладовища