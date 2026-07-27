У Херсонській громаді через російські обстріли пошкоджено навчальний заклад, 7 людей поранені

Обстріл Херсонщини. Фото Національна поліція України

Унаслідок російських обстрілів у Херсонській громаді пошкоджений навчальний заклад, а також приватні й багатоповерхові будинки, підприємства та цивільні авто.

Про це повідомляє Херсонська міська рада.

Загалом протягом минулої доби під ударами авіації, артилерії та безпілотників опинилися 8 населених пунктів: Херсон, Антонівка, Благовіщенське, Степанівка, Зимівник, Приозерне, Наддніпрянське та Комишани.

У результаті атак 7 людей отримали поранення, також зафіксовані руйнування нежитлової споруди.

Зазначимо, що вранці 27 липня російський безпілотник атакував автомобіль у Центральному районі Херсона. Внаслідок удару поранення дістав 68-річний чоловік.

Крім того, за минулу добу російські війська обстріляли 32 населені пункти Херсонської області, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, внаслідок атак поранення дістали семеро людей. Пошкоджені 13 багатоповерхівок, шість приватних будинків, об'єкти критичної та соціальної інфраструктури, стільникова вежа, господарська споруда, автомобіль швидкої допомоги та приватні автівки.

Нагадаємо, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін закликав жителів населених пунктів, які перебувають у зоні постійних російських обстрілів, евакуюватися до безпечніших районів області або інших регіонів України.