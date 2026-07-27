Бюджет Миколаївщини отримав майже ₴168 млн акцизного податку за пів року

Акцизний податок на Миколаївщині. Ілюстративне фото istockphoto

За перше півріччя 2026 року до бюджетУ на Миколаївщині надійшло майже 168 мільйонів гривень акцизного податку. Це на 45,3 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Про це повідомляє Головне управління ДПС у Миколаївській області.

До місцевих бюджетів платники податків сплатили 88,4 мільйона гривень акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами та пального.

Порівняно з першим півріччям минулого року надходження зросли майже на 4 мільйони гривень.

Ще 79,5 мільйона гривень акцизного податку з вироблених в Україні товарів надійшло до державного бюджету. Це у 2,1 раза, або на 41,3 мільйона гривень, більше, ніж за січень — червень 2025 року.

Нагадаємо, що у січні–червні 2026 року підприємці Миколаївщини сплатили до бюджетів усіх рівнів 29,8 мільйона гривень екологічного податку.