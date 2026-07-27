На Харківщині подружжя підозрюють у підготовці отруєння десятків українських військових на «благодійній вечірці»

На Харківщині подружжя підозрюють у підготовці теракту проти військових. Фото: СБУ

На Харківщині правоохоронці затримали чоловіка та жінку, яких підозрюють у підготовці теракту проти українських військових. За даними слідства, вони планували отруїти кілька десятків захисників під час вигаданої «благодійної вечірки».

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За версією слідства, підозрюваних завербували російські спецслужби через Telegram-канали, де вони шукали швидкий заробіток. Спочатку вони виконували перевірочні завдання — фотографували визначені об'єкти та підпалили автомобіль Сил оборони.

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Згодом, як стверджують у СБУ, агенти ФСБ отримали завдання організувати масове вбивство військових. Для цього вони орендували заміський будинок і поширили в місцевих Telegram-каналах запрошення на нібито благодійну вечірку.

За інформацією спецслужби, на захід погодилися прийти кілька десятків людей, більшість із яких — українські військовослужбовці. Підозрювані мали підсипати у напої сильнодіючі речовини, що могли призвести до смерті гостей.

Крім того, за даними слідства, вони отримали вказівку виготовити саморобний вибуховий пристрій із вибуховою частиною вагою 10 кілограмів.

Чоловіка затримали, коли він переносив вибухівку у рюкзаку, а його спільницю — в орендованому будинку під час виготовлення компонентів для бомби.

Під час обшуків правоохоронці вилучили складові вибухового пристрою та мобільні телефони з імовірними доказами листування з російськими кураторами.

На Харківщині подружжя підозрюють у підготовці теракту проти військових. Фото: СБУ

Підозрюваним інкримінують підготовку до терористичного акту та незаконне поводження з вибуховими речовинами. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їм загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Миколаєві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці теракту проти військовослужбовця Сил оборони. Він намагався закласти саморобну вибухівку під автомобіль українського захисника.

Також у центрі Івано-Франківська російські спецслужби також готували подвійний теракт у дворі житлового комплексу. Для цього завербували місцевого безробітного.

Першу саморобну бомбу планували підірвати на паркінгу між цивільними автомобілями. Другий вибуховий пристрій замаскували неподалік, щоб активувати його після прибуття на місце місцевих жителів, поліцейських, медиків і рятувальників.