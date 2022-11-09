Центральный районный суд Николаева арестовал без права внесения залога подозреваемого мужчины, в частности, в передаче представителям РФ координат одного из зданий Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области и призывах к его уничтожению.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Подозреваемый в одном из Telegram-каналов спецслужб РФ для сбора информации публиковал сообщения, где указывал географические координаты одного из зданий УСБ Украины в Николаевские области, с призывом совершить ракетный удар по учреждению.

— При этом сотрудников учреждения он называл сторонниками запрещенной в Украине нацистской идеологии. Кроме этого, мужчина в своих сообщениях оправдывал вооруженную агрессию РФ, неоднократно выражая утверждение того, что Николаев обстреливают подразделения украинской армии, в то же время выражал захват действиями РФ, сообщая о ракетных обстрелах города и атаках предприятий и учреждений дронами-камикадзе, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый признал свою причастность к совершению вышеупомянутых уголовных правонарушений, добавил, что совершил большую ошибку, осознает ее и искренне раскаивается.

Его защитник просил об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или определив размер залога.

Однако следователь судья Иван Дирко решил избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, без возможности внесения залога.

Напомним, ранее суд Центрального района Николаева арестовал без возможности внесения залога подозреваемого в государственной измене директора КП «Николаевская ритуальная служба» Александра Сагайдака.