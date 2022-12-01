Свертки с, вероятно, взрывными устройствами получили премьер и Минобороны Испании, а также испанская компания Instalaza, производящая оружие, которое правительство Испании направляет в Украину для помощи в борьбе с российскими силами.

Газета El Mundo пишет, что сегодня, 1 декабря, глава правительства Педро Санчес, Министерство обороны и авиабаза Торрехон-де-Ардос получили два взрывных устройства.

Национальная полиция сообщила Национальному суду об отправке конверта с пиротехническим материалом президенту правительства Педро Санчесу, который был обнаружен и обезврежен службами безопасности главы правительства.

После анализа отправлений полиция утверждает, что все случаи связаны. Сейчас следователи пытаются вникнуть в обстоятельства происшествия и выяснить их происхождение.

О пакете, отправленном Instalaza, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на El Periodico.

В среду днем полиция региона Арагон и гражданская гвардия получили от Instalaza уведомление о подозрительном пакете с признаками, аналогичными тому, посланному посольству Украины в Испании.

К предприятию были направлены значительные силы полиции, территория завода была оцеплена, а движение транспорта и пешеходов на близлежащих улицах перекрыто.

Instalaza – компания из Сарагосы, которая с 1943 года занимается проектированием и производством военного пехотного снаряжения. Это одна из испанских компаний, производящая оружие, которое правительство присылает Украине для защиты от российского вторжения.

В частности, Instalaza производит противотанковые гранатометы, которые используются украинской армией в войне с Россией. В начале войны министерша обороны Испании Маргарета Роблес объявила, что Киев получит 1370 таких установок.

Напомним, днем 30 ноября раздался взрыв в посольстве Украины в Мадриде. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, которая была адресована его имени. Она вызывала подозрение у секретарши, поскольку не казалась похожей на обычную почту дипломата.