В селе Лугово в Николаевской области двое мужчин избили тракториста и отобрали 40 литров дизтоплива из трактора мужчины.

За совершение грабежа в условиях военного положения злоумышленникам грозит до десяти лет заключения, сообщает ГУ Нацполиции в Николаевской области.

В отделение полиции №8 Николаевского районного управления поступило сообщение о том, что 28-летний житель села Лугово стал жертвой преступных действий.

От потерпевшего правоохранители узнали, что находясь на поле, к нему приехали двое знакомых. Во время выяснения отношений по давнему конфликту мужчины нанесли местному жителю телесные повреждения и, угрожая насилием, завладели 40 литрами дизельного топлива из трактора заявителя.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили причастных к совершению преступления. Злоумышленниками оказались молодые люди 26-ти и 23-х лет. Следователи задержали их в порядке ст. 208 УПК РФ.

За совершенное преступление обоим фигурантам полицейские объявили о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж, совершенный в условиях военного положения». Решается вопрос об избрании мер.

Отмечается, что лиц, совершающих преступления в условиях военного времени, ожидает усиленная ответственность и более суровое наказание.

Напомним, оккупационная «полиция» Мариуполя не обращает внимания на грабеж в городе, неофициально власти разрешают мародерство из квартир, хозяева которых уехали спасаясь от войны.