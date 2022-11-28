Оккупационная «полиция» Мариуполя не обращает внимания на грабеж в городе, неофициально власти разрешают мародерство из квартир, хозяева которых уехали спасаясь от войны.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Мародерство в Мариуполе не останавливается ни на минуту. Прямо сейчас. Центр (до войны) города. Квартал между пр. Металлургов и ул. Куинджи. Тянут посреди дня все, что осталось целым. Руки, машины, прицепы. К сожалению, не оккупанты. Мариупольцы», – написал он.

Советник городского головы отметил, место, в котором происходит ограбление, находится совсем близко к райотделу так называемой полиции и районной оккупационной администрации.

«И все делают вид, что ничего не происходит. В Мариуполе неофициально разрешено мародерство из квартир людей в эвакуации. Поэтому мародеры и тянут. Все. Без разбора. Мариупольские паблики наполнены объявлениями с предложениями о продаже награбленного», - добавил он.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном россиянами Мариуполе жители стоят в очередях за водой и хлебом.