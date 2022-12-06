Армия РФ попала в объект промышленной инфраструктуры в Кривом Роге.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной администрации.

Там отметили, что россияне попали по промышленному предприятию, есть разрушения.

В результате атаки пострадал 38-летний работник. Он с ожогами в больнице.

Напомним, российские оккупанты 6 декабря нанесли удар по Херсону, в результате обстрела один человек погиб.