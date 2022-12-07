Российские оккупанты в ночь на 7 декабря атаковали Днепропетровскую область «Шахедами», тяжелой артиллерией и «Ураганами».

В результате обстрелов никто не пострадал, сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Круто поработали военные по воздушному командованию «Восток». Сбили все 8 вражеских беспилотников. Предварительно это были Shahed-136», — отметил чиновник.

Валентин Резниченко указал, что в течение ночи захватчики 7 раз избивали из РСЗО «Ураган» и тяжелой артиллерии по Марганецкому и Никопольскому общинам. К счастью, люди не повреждены.

«Больше всего пострадал Никополь. В городе избиты до десятка частных домов, хозяйственные постройки и газопроводы. Изуродовали российские снаряды и несколько магазинов, офисные здания и колледж», — добавил он.

Ранее сообщалось, что россияне ударили по промышленному предприятию в Кривом Роге, ранили работника.