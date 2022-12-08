В ночь на 8 декабря войска РФ впервые через несколько недель выпустили по Николаеву ракеты С-300.

О попадании сообщил начальник ГУ Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

Ночные «прилеты» прошли по территории частного хозяйства в одном из районов Николаева. Без пострадавших, повреждена не военная техника, отметил он.

Также, по словам Сергея Шайхета, часть ракет сбили силы противовоздушной обороны.

Как уточнил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, россияне попали в транспортную базу, горели автобусы. На месте работают спасатели, пострадавших нет.