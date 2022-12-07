Во вторник, 6 декабря, войска РФ обстреливали громады бывшего Очаковского района.

С 10:46, 13:25 и 15:08 враг наносил удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет, сообщили в Николаевской ОВД.

Также вчера ориентировочно с 16:10 произошли обстрелы за пределами одного из населенных пунктов Куцурубской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в ночь на 7 декабря атаковали Днепропетровскую область «Шахедами», тяжелой артиллерией и «Ураганами».

Напомним, что россияне ударили по промышленному предприятию в Кривом Роге, ранили работника.