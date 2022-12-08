Утром 8 декабря над центральной частью Севастополя прогремел мощный взрыв.

Назначенный Россией «мэр» Севастополя Михаил Развожаев заявил, что сбит беспилотник.

Как пишет «Крым. Реалии», над центральной частью Севастополя в 6:50 по местному времени прогремел мощный взрыв. За несколько секунд до этого был слышен звук, похожий на пуск ракеты.

Так называемый мэр Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что утром очередной корабль Черноморского флота сбил беспилотник над акваторией моря.