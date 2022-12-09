В крупном торговом комплексе «Мега Химки», расположенном в окрестностях Москвы, произошел масштабный пожар.

Об этом сообщают РосСМИ.

Площадь пожара составляет более 17 тысяч квадратных метров – огнем охвачено все здание. Пожару присвоена высшая категория сложности.

Представитель московского управления МЧС сказал, что загорелась кровля гипермаркета «OBI». По предварительным данным, пострадавших нет.

Местные жители публикую в соцсетях фото и видео пожары, на последних можно услышать несколько громких взрывов.

Напомним, утром 8 декабря над центральной частью Севастополя прогремел мощный взрыв.