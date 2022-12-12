В июле 2022 года военнослужащий Государственной пограничной службы Украины изнасиловал 13-летнюю девочку - прокуратура направила в суд обвинительный акт по ч. 4 ст. 152 УК Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.
Досудебное расследование осуществлялось следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.
Ранее к 10 годам за решеткой был приговорен николаевец за изнасилование несовершеннолетней девушки.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В июле 2022 года военнослужащий Государственной пограничной службы Украины изнасиловал 13-летнюю девочку - прокуратура направила в суд обвинительный акт по ч. 4 ст. 152 УК Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.
Досудебное расследование осуществлялось следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.
Ранее к 10 годам за решеткой был приговорен николаевец за изнасилование несовершеннолетней девушки.