Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о трех пострадавших в результате российской ракетной атаки.

Об этом он написал в Telegram.

— В настоящее время трое пострадавших в Киеве. В том числе – 14-летняя девушка. Всех госпитализировали, – написал он.

Спасатели продолжают поисково-спасательные работы.

Также на одной из центральных улиц обломки ракеты повредили автомобиль, добавил Кличко.

Власти Киева ранее сообщили, что обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе. Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.

Напомним, по всей территории Украины объявлена воздушная тревога . По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска массированно атакуют Украину по разным направлениям крылатыми ракетами воздушного и морского базирования из самолетов стратегической авиации и кораблей. Известно о работе ПВО в Киеве, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской и Сумской областях.