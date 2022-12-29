Воздушная тревога была объявлена утром в четверг, 29 декабря, во всех областях, кроме западных.

В частности, тревога объявлена и в Николаевской области, свидетельствует данные карты воздушных тревог.

Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти к укрытию или соблюдать правила «двух стен».

Начиная с 05:33 воздушная тревога распространялась из южных областей Украины. По состоянию на 06.04 тревога охватила почти все области.

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, сейчас известно о взрывах в Сумах. Он также сообщил о работе ПВО: «Тревога не случайна».

Напомним, ужин в среду, 28 декабря, над Николаевской областью сбит часть иранских «шахидов», которые оккупанты запустили на север в сторону Умани.