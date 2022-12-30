Направлен в суд обвинительный акт в отношении 48-летнего жителя Николаева по фактам государственной измены, соединенной с оправданием вооруженной агрессии, и незаконного обращения с оружием (ч.2 ст. 111, ч. 2,3 ст. 436-2, ч.1 ст. 263 УК Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Следствием установлено, что мужчина, поддерживая идеи пророссийской направленности, по мотивам оправдания, признания правомерной и отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, решил содействовать государству-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины путем предоставления представителям этого государства имеющейся в его распоряжении информации о перемещении и расположении позиций ВСУ.

Так, в начале мая текущего года злоумышленник направил администратору специально созданного представителями спецслужб РФ Телеграмм-канала, текстовое сообщение, в котором заявил о себе и своих намерениях сотрудничать с оккупантами в ущерб основам национальной безопасности Украины, на что получил согласие, а также начал получать задачи от них относительно передачи всей имеющейся в его распоряжении информации военного и оборонного характера в Николаеве и области.

В течение мая — июля предатель направил по меньшей мере 9 сообщений, в которых содержались сведения о местах нахождения подразделений и техники ВС Украины в г. Николаеве, с возможностью их идентификации на местности для ее использования, в том числе при нанесении ракетно-артиллерийских ударов.

В марте и апреле текущего года указанный гражданин распространил материалы, в которых содержится оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии России против Украины, а именно видеообращение к жителям Украины от имени представителей вооруженных сил России и росгвардии, в которых авторы представляют свои действия «необходимой мерой при осуществлении специальной военной операции» на территории Украины.

Напомним, жителю Снигиревки, который сотрудничал с военными РФ и торговал угнанными автозапчастями, грозит до пяти лет заключения.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали жительницу Снигиревки Николаевской области, которая во время российской оккупации города заняла должность руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Также Служба безопасности Украины разоблачили жительницу Снигиревки, которая присоединилась к оккупационной администрации РФ.