Жителю Снигиревки, который сотрудничал с военными РФ и торговал украденными автозапчастями, грозит до пяти лет заключения.
Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области и СБУ.
По данным следствия, 33-летний мужчина, находясь во время оккупации в Снигиревке, добровольно согласился на предложение вооруженных сил РФ по продаже автозапчастей в городе. В частности, на своей торговой точке он реализовывал продукцию, похищенную оккупантами из городских магазинов.
— С сентября по ноябрь 2022 года коллаборант самовольно занял один из магазинов на местном рынке и начал торговать автозапчастями и смазочными маслами для автомобилей, которые ему передавал на реализацию представитель государства-агрессора. Часть полученной прибыли от реализации продукции предприниматель отдавал военнослужащему РФ, — говорится в сообщении прокуратуры.
За сотрудничество местный делец имел привилегии перед другими местными жителями и мог беспрепятственно выезжать в временно оккупированный Херсон.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества.
Напомним, что в Киевской области задержан местный фермер, который с началом полномасштабного вторжения РФ одним из первых вызвался помогать захватчикам.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали жительницу Снигиревки Николаевской области, которая во время российской оккупации города заняла должность руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства.
Также Служба безопасности Украины разоблачили жительницу Снигиревки , которая присоединилась к оккупационной администрации РФ.
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Жителю Снигиревки, который сотрудничал с военными РФ и торговал украденными автозапчастями, грозит до пяти лет заключения.
Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области и СБУ.
По данным следствия, 33-летний мужчина, находясь во время оккупации в Снигиревке, добровольно согласился на предложение вооруженных сил РФ по продаже автозапчастей в городе. В частности, на своей торговой точке он реализовывал продукцию, похищенную оккупантами из городских магазинов.
— С сентября по ноябрь 2022 года коллаборант самовольно занял один из магазинов на местном рынке и начал торговать автозапчастями и смазочными маслами для автомобилей, которые ему передавал на реализацию представитель государства-агрессора. Часть полученной прибыли от реализации продукции предприниматель отдавал военнослужащему РФ, — говорится в сообщении прокуратуры.
За сотрудничество местный делец имел привилегии перед другими местными жителями и мог беспрепятственно выезжать в временно оккупированный Херсон.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества.
Напомним, что в Киевской области задержан местный фермер, который с началом полномасштабного вторжения РФ одним из первых вызвался помогать захватчикам.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали жительницу Снигиревки Николаевской области, которая во время российской оккупации города заняла должность руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства.
Также Служба безопасности Украины разоблачили жительницу Снигиревки , которая присоединилась к оккупационной администрации РФ.