Жителю Снигиревки, который сотрудничал с военными РФ и торговал украденными автозапчастями, грозит до пяти лет заключения.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области и СБУ.

По данным следствия, 33-летний мужчина, находясь во время оккупации в Снигиревке, добровольно согласился на предложение вооруженных сил РФ по продаже автозапчастей в городе. В частности, на своей торговой точке он реализовывал продукцию, похищенную оккупантами из городских магазинов.

— С сентября по ноябрь 2022 года коллаборант самовольно занял один из магазинов на местном рынке и начал торговать автозапчастями и смазочными маслами для автомобилей, которые ему передавал на реализацию представитель государства-агрессора. Часть полученной прибыли от реализации продукции предприниматель отдавал военнослужащему РФ, — говорится в сообщении прокуратуры.

За сотрудничество местный делец имел привилегии перед другими местными жителями и мог беспрепятственно выезжать в временно оккупированный Херсон.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества.

Напомним, что в Киевской области задержан местный фермер, который с началом полномасштабного вторжения РФ одним из первых вызвался помогать захватчикам.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали жительницу Снигиревки Николаевской области, которая во время российской оккупации города заняла должность руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Также Служба безопасности Украины разоблачили жительницу Снигиревки , которая присоединилась к оккупационной администрации РФ.